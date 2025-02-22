Şırnak'ta Araziyi Sarsan Buluntu: Bebek Cesedi

Şırnak Silopi'de Bebek Cesedi Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Esenli Köyü mevkisinde, arazide poşete sarılmış bir bebek cesedi bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle gündeme geldi ve kısa sürede 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Yetkililer, bebeğin cesedinin bulunduğu yerde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlardan gelen ihbarlarla ilgili detaylı araştırmalar devam ediyor.