Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Vali Birol Ekici'den Güven Mesajı

Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Vali Birol Ekici'den huzur ve güven vurgusu

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eylül ayı 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve kaymakamlar katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Ekici, eylül ayında Şırnak'ın en güvenli ve huzurlu şehirlerden biri olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Ekici, ay içinde 74 aranan kişi ile 366 şüphelinin adli makamlara teslim edildiğini aktardı. Uyuşturucuyla mücadelede geçen ay önemli başarılar elde edildiğini belirten Ekici, 71 kilo uyuşturucu, 262 sentetik ecza ve 42 bin 300 kök kenevir yakalanıp imha edildiğini, ayrıca 1 milyar 700 milyon lira değerinde suçtan elde edilen gelirlere el konulduğunu kaydetti.

Bu suçlarla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine işaret eden Ekici, geçen ay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 45 bin 860 çağrı geldiğini ve ekiplerin suçla mücadeleye aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Şırnak'ın ekonomik ve kültürel alanda öne çıktığını belirten Ekici, günlük 80 bin varil olan petrol üretiminin artmasının kentin kalkınmasını hızlandıracağını söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında okullarda güvenliğin sürekli sağlandığını vurgulayan Ekici, tüm okullarda güvenlik kameralarının bulunduğunu ve bu kameraların 7 gün 24 saat kayıt yaptığını, çocukların güvenliğinin kent için öncelikli konu olduğunu belirtti.

Kentte trafik kazalarının önlenmesi ve kurallara uyulması için ekiplerin gayretle çalıştığını söyleyen Ekici, kaza sayısındaki düşüşün sevindirici olduğunu dile getirdi.

Sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Ekici, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları halinde sahipsiz ve tehlikeli hayvanların toplandığını belirtti.

Ekici son olarak, 'Şırnak'ta huzuru ve güveni sağlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız rahat etsin diye biz çalışmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

