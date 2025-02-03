Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında kentin asayiş ve güvenliği ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyüklelebici ve ilçe kaymakamları katıldı.

Huzur ve Güven Artıyor

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu vurgulayarak bu huzurun her geçen gün arttığını belirtti.

Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılar

Ocak ayında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında önemli başarılar elde edildiğini belirten Ekici, bölgenin terörden temizlenmesi için güvenlik güçlerinin sağladığı başarılara dikkat çekti. Ekici, ocak ayında meydana gelen 269 asayiş olayının yüzde 98,5'inin aydınlatıldığını, 128 suçlunun yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Asayiş Önlemleri ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Asayiş olaylarıyla ilgili olarak 23 ruhsatsız silah ele geçirildiğini aktaran Vali Ekici, bu silahlarla ilgili olarak 32 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Uyuşturucu konusundaki çalışmalarda ise jandarma ve emniyet birimleri toplamda 446,5 kilogram metamfetamin, 51 gram esrar ve 25 gram bonzai ele geçirerek 15 kişinin tutuklandığını belirtti.

Trafik Güvenliği ve Okul Güvenliği

Ocak ayında trafik denetimleri sırasında 79 bin 330 araç kontrol edildiğini kaydeden Ekici, okullarda güvenliğin artırılması için her okulda bir güvenlik elemanı bulunduğunu ve tüm okulların kameralarla donatıldığını belirtti. Ayrıca, ocak ayı içinde 26 düzensiz göçmen hakkında da işlem yapıldığını aktardı.

Vatandaşlara Teşekkür

Son olarak, güvenlik, asayiş ve diğer konularda güvenlik birimlerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Vali Ekici, birlikte sağlanan güvenli ortamın önemine vurgu yaptı.