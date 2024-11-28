Şırnak'ta Bazı Alanlar Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması Başladı

Şırnak'ta valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bu karar, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla alındı.

İlan Edilen Bölgeler

Açıklamada, şiddet olaylarının önlenmesi ve olumsuz durumların yaşanmaması için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu çerçevesinde aşağıdaki bölgelerin 28 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi:

Bestler-Dereler

Gabar Dağı

Cudi Dağı

Kurt Dağı

Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya

Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşa Yaylası

İncebeldağları

Faraşin

Altındağları

Oymakaya Bölgesi

Valilik, bu alanların koordinatlarını resmi internet sitesinden paylaştı ve vatandaşların bu bölgelere izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.