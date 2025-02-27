Şırnak'ta Bebek Cesedine İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta Gözaltılar Gerçekleştirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide bulunan bebek cesedine dair yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. 22 Şubat tarihinde Esenli köyü yakınlarında gerçekleşen olay, büyük bir infiale yol açarken, bulunan kız bebek cesedi bölgedeki jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
Soruşturma Devam Ediyor
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi A.S. ve ona yardım ettiği iddia edilen Ö.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklama Kararı Çıktı
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler A.S. ve Ö.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı bir diğer şüphelinin de arandığı belirtildi.
Olayın Gelişimi
Esenli köyü mevkisinde poşete sarılmış olarak bulunan bebek cesedi, vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, cesedi inceleyerek otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderdi.