Şırnak'ta Bebek Cesedine İlişkin 2 Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta Gözaltılar Gerçekleştirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, arazide bulunan bebek cesedine dair yürütülen soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. 22 Şubat tarihinde Esenli köyü yakınlarında gerçekleşen olay, büyük bir infiale yol açarken, bulunan kız bebek cesedi bölgedeki jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi A.S. ve ona yardım ettiği iddia edilen Ö.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Kararı Çıktı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler A.S. ve Ö.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı bir diğer şüphelinin de arandığı belirtildi.

Olayın Gelişimi

Esenli köyü mevkisinde poşete sarılmış olarak bulunan bebek cesedi, vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, cesedi inceleyerek otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderdi.