Şırnak'ta Behdini Üzümü Hasat Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Şırnak'ta Behdini Üzümü Hasat Şenliği Düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, bu yıl Behdini Üzümü Hasat Şenliği coşku içinde gerçekleştirildi. Yemişli köyünde düzenlenen etkinlik, yerel üreticilerin dayanışmasını ve bölge tarımının geleceğini ön plana çıkardı.

Uludere Kaymakamı'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Behdini üzümünün bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Behdini üzümü, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda bölge halkının geçim kaynağı olmasıyla da ön plana çıkıyor. Şırnak'ın kırsal kesiminde birçok aile bu üzümden elde edilen gelirle geçimini sağlıyor" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Destek

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de etkinlikte söz alarak, "Sınırın sıfır noktasındaki bölgede çiftçilerimizin yetiştirdiği Behdini üzümü, geleneksel bağcılık teknikleriyle yamaç arazilerde yetiştirilmektedir. Üzümle ilgili coğrafik işaret başvuruları yapıldı ve yakın zamanda olumlu sonuç almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Sezgin, çiftçilere yönelik destekleme projelerinin sürdüğünü belirtti.

Üreticilerin Deneyimleri

Üzüm yetiştiricisi Sadık Ceviz, olumsuz hava koşulları dolayısıyla bu yıl rekoltelerinin beklediklerinden düşük olduğunu, 1500 kilogram üzüm beklediğini ifade etti. Ceviz, üzümlerini perakende olarak sattıklarını ve artan miktarı pekmez yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

Etkinliğe Katılım

Hasat şenliğine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Halil Çiftçi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve birçok yerel üretici katıldı. Etkinlik, bölgenin ekonomik ve sosyal dinamiklerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Behdini Üzümü Hasat Şenliği" yapıldı.