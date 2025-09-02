DOLAR
Şırnak'ta Bestler Dereler'de orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:19
Şırnak'ta Bestler Dereler'de orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ta Bestler Dereler'de orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracının yanı sıra jandarma helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bestler Dereler Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde çıkan yangının Orman İşletme Müdürlüğünün 20 personel, 4 araç ve 1 helikopter ile yürüttüğü çalışmanın sonucunda kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

