Şırnak'ta Çeşme Köyünde Yangın: 2 Ahır ve Samanlık Zarar Gördü

Şırnak'ın Çeşme köyünde çıkan yangında 2 ahır ve samanlık zarar gördü; itfaiye ve 112 ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:05
Olay ve müdahale

Şırnak'ın Çeşme köyünde çıkan yangında, 2 ahır ve samanlıkta yangın meydana geldi. Yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale ekipleri olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına başladı.

Ekiplerce söndürülen yangında, çevredeki yapıların zarar görmesini önlemek için çalışmaların sürdüğü ve ilk belirlemelere göre 2 ahır ve samanlıkta hasar oluştuğu aktarıldı.

