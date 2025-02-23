Şırnak'ta Çığ Tehlikesi: İş Makinesine Düştü

Şırnak'ta Çığ Düşmesi Olayı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Yoğun kar yağışının etkisiyle ulaşıma kapanan Yemişli köyü yolunun açılması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatılmıştı.

Olayın Ayrıntıları

Çalışmalar sırasında M.Z.E. idaresindeki iş makinesinin üzerine düşen çığ nedeniyle operatör araçta mahsur kaldı. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri ve ek iş makineleri bölgeye yönlendirildi.

Kurtarma Çalışmaları

Kurtarma ekipleri, M.Z.E'yi araçtan sağ salim çıkardı ve belirli bir noktada bekletilen ambulansa ulaştırdı. M.Z.E, daha sonra Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda, operatörün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, aşırı kar yağışının oluşturduğu tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.