Şırnak'ta Cudi Dağı'na 30 Ceylan Salındı

30 Ceylan Cudi Dağı'na Salındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerine Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan alınan 30 ceylan bırakıldı. Ceylanların serbest bırakılma töreni, Üçağaç köyü Bestabelek mezrasında düzenlendi.

Vali Ekici'den Anlamlı Açıklama

Programa katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, bölgenin değerli bir habitat olduğuna dikkat çekerek, "Bu hayvanları burada yaşayan vatandaşlarımıza ve geleceğimiz olan çocuklara emanet ediyorum." dedi.

Doğa Koruma'nın Çabaları

Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, genel müdürlüğün katkılarıyla 2006 yılı itibariyle ceylan üretimine başladıklarını belirterek, şu anda 454 ceylanın bulunduğunu ifade etti. Mumcuoğlu, "Son 175 doğumla birlikte ceylan üretme istasyonunda yeterli sayıya ulaştığımız için ceylanları doğaya salma ihtiyacı doğdu." dedi.

Takip Cihazlı Ceylanlar

Program kapsamında, 3 ceylana takip cihazı takılarak, bilimsel verilerin elde edilmesi planlanıyor. Mumcuoğlu, "Bu hayvanlar günde ne kadar yol alıyor, nereleri dolaşıyor gibi verileri toplayacağız." şeklinde bilgi verdi.

Vatandaşlardan Memnuniyet

Üçağaç köyü sakini Musa Padır, nesli tükenmekte olan ceylanların devlet desteğiyle tekrar doğada görünür hale geldiğini belirtti. "2020 yılından bu yana burada ceylanlar doğaya bırakılıyor. Vatandaşlar olarak mutluyuz." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici gibi birçok görevli de katıldı. Programda 30 ceylanın doğaya salınmasının ardından, katılımcılar gelecekte yapılan çalışmaların sonuçlarını merakla beklediklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.