Şırnak'ta Deprem: AFAD Şiddetini Açıkladı!

Şırnak Merkez'li deprem meydana geldi. AFAD'ın X platformu üzerinden yaptığı açıklamada deprem haberi doğrulanırken depreme dair detaylar da paylaşıldı. Deprem merkezüssü Şırnak olarak 3,5 şiddetinde oldu. 14.28'de gerçekleşen depremin yerin 7 km altına gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.