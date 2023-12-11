Şırnak'ta Deprem: AFAD Şiddetini Açıkladı!

AFAD Şırnak Merkez olarak deprem kayıtlara geçtiğini duyurdu. 11 Aralık tarihli kayıtlara geçen deprem 14.28 sularında Şırnak'ta gerçekleşti. AFAD'dan alınan bilgiye göre depremin 3,5 şiddetinde olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta Deprem: AFAD Şiddetini Açıkladı!
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Şırnak Merkez'li deprem meydana geldi. AFAD'ın X platformu üzerinden yaptığı açıklamada deprem haberi doğrulanırken depreme dair detaylar da paylaşıldı. Deprem merkezüssü Şırnak olarak 3,5 şiddetinde oldu. 14.28'de gerçekleşen depremin yerin 7 km altına gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

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