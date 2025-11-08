Şırnak’ta Engelli Çocuğun Hayalini Polis Mustafa Şahin Gerçekleştirdi

Ankara'dan gelen destek

Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnaklı 16 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

Yıllardır durumu iyi olmayan aile, akülü sandalye alamadığı için çocuklarını dışarı çıkaramıyordu. Durumun iletilmesiyle harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, gönüllü ekiplerine gönderdiği akülü sandalyeyi Dilbirin Biter isimli çocuğa ulaştırdı.

İlk defa akülü sandalyeye kavuşan 1 Dilbirin, polis memuruna teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek hayalim buydu, bunu da gerçekleştirdiler" dedi.

