Şırnak’ta Engelli Çocuğun Hayalini Polis Mustafa Şahin Gerçekleştirdi

Ankara'da görevli polis Mustafa Şahin, Şırnaklı 16 yaşındaki Dilbirin Biter'e akülü sandalye ulaştırarak çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:34
Şırnak’ta Engelli Çocuğun Hayalini Polis Mustafa Şahin Gerçekleştirdi

Şırnak’ta Engelli Çocuğun Hayalini Polis Mustafa Şahin Gerçekleştirdi

Ankara'dan gelen destek

Ankara’da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Şırnaklı 16 yaşındaki çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

Yıllardır durumu iyi olmayan aile, akülü sandalye alamadığı için çocuklarını dışarı çıkaramıyordu. Durumun iletilmesiyle harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, gönüllü ekiplerine gönderdiği akülü sandalyeyi Dilbirin Biter isimli çocuğa ulaştırdı.

İlk defa akülü sandalyeye kavuşan 1 Dilbirin, polis memuruna teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Tek hayalim buydu, bunu da gerçekleştirdiler" dedi.

ANKARA'DA GÖREVLİ POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ŞIRNAKLI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYALİNİ...

ANKARA'DA GÖREVLİ POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ŞIRNAKLI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ANKARA'DA GÖREVLİ POLİS MEMURU MUSTAFA ŞAHİN, ŞIRNAKLI 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN HAYALİNİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Festivali'nde Tarih ve Kültür Buluşması
2
Meloni Roma’da Abbas ile Görüştü: Gazze için Trump Planının Hızlı Uygulanması Çağrısı
3
ETÜ'de Yürüyüş: Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans
4
Hakkari-Van Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Osmangazi’de Organik Ahududu Seferberliği: Bağlı Mahallesi'nde Erken Hasat
6
Söke Devlet Hastanesi'nden Organ Bağışı Farkındalığı
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik