Şırnak'ta Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, eşinin silahlı saldırısına uğrayan 49 yaşındaki kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:37
Şırnak'ta Eşinin Silahlı Saldırısında Kadın Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 49 yaşındaki N.E., eşi A.E. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlçenin Güçlü köyü Kolgezer mezrası'nda, 65 yaşındaki A.E. ile N.E. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma esnasında A.E, silah ile N.E.'ye ateş açtı ve kadın ağır yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan A.E.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu olay, aile içindeki şiddetin ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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