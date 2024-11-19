Şırnak'ta Faraşin Yaylası'na Kar Yağdı

Şırnak'ı Beytüşşebap'ta Kar Dostlarıyla Tanıştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda etkili olan kar yağışı, yaylanın doğal güzelliklerini beyaza bürüdü. 2 bin 625 rakımlı yaylada, dün gerçekleşen sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığı yaylada 10 santimetreye ulaşırken, kış hazırlıkları yapan besiciler zor duruma düştü. Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, karın etkisiyle yaylada kalmanın zorluklarını yaşıyor.

Besicilerin Kış Hazırlıkları

Besicilerden Mahmut Aslan, son dönemdeki güzel havaların etkisiyle yaylada geçmiş yıllara göre daha uzun bir süre kaldıklarını ifade etti. Bu yıl daha fazla kalmak istediklerini ancak aniden bastıran karın kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Aslan, "İnşallah 2-3 gün içinde merkeze varırız. 6 ay boyunca Faraşin Yaylası'nda kaldık. Artık kış geldi, biz de merkeze dönüyoruz," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, kar nedeniyle zor durumda kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylasında kar yağışı etkili oldu. Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, kar nedeniyle zor durumda kaldı.