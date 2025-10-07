Şırnak'ta Gazze İçin Yürüyüş: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi; konuşmalar, ilahiler ve dualarla destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 20:52
Şırnak'ta Gazze İçin Yürüyüş: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Şırnak'ta Gazze İçin Yürüyüş: İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, Ömer Kabak Meydanı'ndan hareket ederek tepkilerini dile getirdi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Şırnak'tan Gazze'ye direnişe bin selam" pankartı açtı ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından platform adına konuşan Abdullah Çatı, "son 2 yılda İsrail'in Filistin halkına bombalar yağdırdığını, bebek, yaşlı demeden masum insanları katlettiğini" söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Gazzelilerin yıkıntılar arasında dimdik kalarak herkese cesaret verdiğini belirterek, "Dünyayı sarsan haykırışınla sen bizim kardeşimizsin, sen bizim onurumuzsun. Sumud gemilerinin, Filistin'e uygulanan ablukanın kırılması yönündeki cesur ve insanlık onurunu yücelten girişimini de selamlıyoruz." dedi.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, İsrail'in insanlık dışı katliamlarına herkesin karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, 2 yıldır İsrail'in büyük bir katliam gerçekleştirdiğini fakat kazananın Filistin olduğunu belirtti. Demir, "Bu direnişi gösteren kardeşlerimize imreniyoruz. Onlara minnettarız çünkü onlar Müslüman ülkelerin yönetimlerinin dediğini yapmadılar, zillete boyun eğmediler, direndiler ve bütün varlıklarını, çocuklarını, ailelerini feda ederek Kudüs'ün muhafızlığını bırakmadılar." diye konuştu.

Demir sözlerini sürdürerek, "Bu durumda bize düşen bazı sorumlulukları yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız, asla boykottan geri adım atamayız. Çocuklarımızı, ailemizi, neslimizi Mescid-i Aksa sevgisiyle büyüteceğiz. Filistin konusunda Türkiye, bugüne kadar çok ciddi bir duruş ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Program, Filistin temalı çeşitli video gösterimleri ve ilahilerin seslendirilmesinin ardından yapılan dua ile son buldu.

Silopi'de Öğrencilerden Destek Yürüyüşü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde de destek gösterisi düzenlendi. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin öncülüğünde başlayan yürüyüş, Hacı Mehmet Ökten Camisi önünden hareket ederek okul önünde son buldu.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Filistin'e destek dövizleri taşıdı ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Lisenin Müdürü Hasan Yıldırım, Silopi'deki öğrenci ve öğretmenler olarak dünyanın her yerindeki mazlumların sesi olmayı görev bildiklerini söyledi.

Yıldırım, "Filistin'de bombalar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için yüreklerimiz yanıyor. Onların acısını hissediyor, dualarımızda adlarını anıyoruz. Bugün attığımız adım, orada susturulan bir çocuğun sesi olsun istiyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını, ümmetin kalbinin hala orada attığını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Şırnak’ta İsrail’in Filistin saldırıları yapılan yürüyüşle telin edildi. Şehr-i Nuh Platformu...

Şırnak’ta İsrail’in Filistin saldırıları yapılan yürüyüşle telin edildi. Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde "Şırnak’tan Gazze'ye direnişe bin selam" pankartı ile Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Şırnak’ta İsrail’in Filistin saldırıları yapılan yürüyüşle telin edildi. Şehr-i Nuh Platformu...

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Madrid'de Restorasyon Sırasında Bina Çöktü: 2 Ölü, 10 Yaralı
2
ODTÜ'de 'Homeland: Sessizlik ve Yaşam Arasında' Filistin Sergisi Açıldı
3
Macron: Hamas'ın Trump'ın Gazze Ateşkes Planı 'Barış İçin Belirleyici Fırsat'
4
YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama
5
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
6
Kastamonu ve Çevresinde İsmail Heniyye İçin Protesto Yürüyüşleri Düzenlendi
7
Boko Haram'ın Gwoza Saldırısında 4 Asker Hayatını Kaybetti

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı