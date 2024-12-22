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Şırnak’ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Şırnak'ta düzenlenen çalıştayda gençlerin geleceği için önemli adımlar atıldı, Vali Ekici gelişen teknolojilere vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:15
Şırnak’ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Şırnak’ta Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Şırnak, Türkiye – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Şırnak Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda, gençlerin gerçekleştirdiği projelere dair bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

Vali Ekici: "Geleceğe Umutla Bakıyoruz"

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, gençlerle daha fazla işbirliği yapmanın önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin genç nesillerle aydınlık bir geleceğe sahip olduğunu vurguladı. Gençlerin hayallerini ve umutlarını geliştirmek için çaba göstereceklerini belirterek, "Artık gençlerle daha çok çalışıyor, İHA ve SİHA gibi dünyanın ileri teknolojilerini geliştiriyoruz. Geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz." ifadelerine yer verdi. Vali Ekici, katılımcılardan gelecek görüşlerin ülke yararına olacağını dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü: "Amacımız Gençleri Dinlemek"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, bu tür çalıştayların gençlerin görüşlerini ve taleplerini dinlemek amacıyla yapıldığını belirtti. Efendioğlu, "Yeni politika belgemizin, Bakanlık düzeyinde ve devletin tüm kurumları düzeyinde sizlerden gelecek geri dönüşlerle şekillenmesini istiyoruz." diyerek, katılımcıların düşüncelerinin önemini vurguladı.

Belediye Destekleri ve Proje Merkezleri

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, gençlere destek amacıyla Kasım ve Aralık aylarında 425 öğrenciye maddi yardım sağladıklarını belirtti. Ayrıca, gençlerin fikirlerini geliştirebileceği yeni kütüphaneler inşa ettiklerini ifade etti. Yarka, "Gençlerimize spordan sanata ve ulaşıma kadar her türlü desteği sağlıyoruz." dedi.

Eğitim ve Çalıştaylar

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, gençlerin zamanlarını etkili değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Üretim odaklı çalışmalar yapması gerekir." dedi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da çalıştayın genç fikirlerinin değerlendirileceği bir platform olacağını belirtti.

Atölye Çalışmaları ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından kurulan atölyelerde farklı başlıklar altında gençlere yönelik sunumlar yapıldı. Katılımcılar, "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme" gibi konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Etkinliğe; 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve çeşitli kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"...

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleşti.

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