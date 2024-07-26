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Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşlere 5 Gün Süreyle Yasak

Şırnak Valiliği, gösteri ve yürüyüşleri 5 gün yasakladı; resmi etkinlikler hariç tüm açık alan toplantıları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 17:54
Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşlere 5 Gün Süreyle Yasak

Şırnak'ta Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Şırnak'ta, Valilik tarafından alınan kararla, kent merkezi ile Silopi ve Cizre ilçelerinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 27-31 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.

Yasak Kapsamında Neler Var?

Valilikten yapılan duyuruda, belirtildiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları dışında, yalnızca Valilik ve kaymakamlıkların onayladığı etkinlikler, resmi bayram kutlamaları ve spor müsabakaları gibi programlar bu yasaktan muaf tutulacak. Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılması muhtemel her türlü açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, toplu karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, mitingler, çadır kurma, imza kampanyaları ve kitlesel cenaze merasimleri gibi etkinlikler yasak kapsamındadır. Ayrıca, hava faaliyetleri ile ticari etkinlikler de bu önlemlerden etkilenmeyecek."

Yasak Sürecinin Gerekliliği

Bu yasakların, kamu güvenliğinin sağlanması ve olası huzur bozucu durumların önlenmesi amacıyla uygulamaya konulduğu ifade edildi.

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