Şırnak’ta İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Şırnak'ta Sıcak Yemek Projesi Başlıyor

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Öğretmenevi arasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için işbirliği protokolü imzalandı. Şırnak Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen projede, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulunuldu.

Vali Ekici’den Projeye Destek

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, kente yeni bir değer kazandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek dağıtılacağını ifade etti. Ekici, "Öğretmenevinde yemeklerimiz pişecek. Belediyemizin de destekleriyle bu yemekler belirlenen ailelere dağıtılacak. Böylece 7 bin vatandaşımız sıcak yemek yiyebilecek," dedi.

Belediye Başkanı Yarka'nın Açıklamaları

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, belediye olarak kentteki tüm projelere destek verdiklerini ve sıcak yemek projesinin oldukça yerinde bir uygulama olduğunu vurguladı. Yarka, "Yemek dağıtımına 3 Ocak itibarıyla başlanacak. Dağıtım için hijyen koşullarına uygun sıfır araç aldık. Aracı dün itibarıyla belediyemize getirdik. Çok güzel ve önemli bir proje, hayırlı olsun diyorum," ifadelerini kullandı.

Protokolün İmzalanması

Konuşmaların ardından, işbirliği protokolü Vali Ekici, Belediye Başkanı Yarka, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ve Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar tarafından imzalanarak proje resmiyet kazandı.

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Öğretmenevi arasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için işbirliği protokolü imzalandı.