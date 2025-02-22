Şırnak'ta Kar Engeline Rağmen Hasta Paletli Ambulansla Hastaneye Ulaştırıldı

Şırnak'ta Kardan Etkilenme: Paletli Ambulans ile Hastaya Acil Müdahale

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bölücek köyünde rahatsızlanan bir hasta, paletli ambulans kullanılarak hastaneye ulaştırıldı.

Hastanın göğüs ağrısı şikayeti ile ilgili durumu, yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, paletli ambulans ile köye ulaşım sağladı.

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Abdullah Y'yi Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ilçede etkili olan kar ve buzlanma şartları ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde biriken karları kamyonlarla taşırken, tuzlama ve küreme çalışmaları da devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri ise kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun açılması için yoğun çaba harcıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.