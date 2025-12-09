Şırnak'ta kar esareti: Beyaz örtü yarım metreyi aştı

Karla mücadele yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor

Şırnak’ta aralıksız yağan karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken, yüksek bölgelerde yol açma çalışmaları başlatıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri günlerdir aralıksız çalışma yürütüyor.

Kış aylarının sert geçtiği bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışmasıyla bir bir ulaşıma açılıyor.

ŞIRNAK’TA KAR YARIM METREYİ GEÇTİ. EKİPLERİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR. YÜKSEK BÖLGELERDE YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI.