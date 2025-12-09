DOLAR
Şırnak'ta Kar Esareti: Beyaz Örtü Yarım Metreyi Aştı

Şırnak’ta aralıksız kar yağışı sonucu Yeşilöz ve Tuzluca'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı; ekiplerin yol açma çalışmaları yüksek bölgelerde sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:33
Karla mücadele yüksek kesimlerde yoğunlaşıyor

Şırnak’ta aralıksız yağan karın kalınlığı yarım metreyi aştı. Ekiplerin karla mücadelesi devam ederken, yüksek bölgelerde yol açma çalışmaları başlatıldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri günlerdir aralıksız çalışma yürütüyor.

Kış aylarının sert geçtiği bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışmasıyla bir bir ulaşıma açılıyor.

