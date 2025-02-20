Şırnak'ta Kar Nedeniyle Eğitim Durduruldu

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:47
Şırnak'ta Kar Nedeniyle Eğitim Durduruldu

Şırnak'ta Eğitime Kar Engeli

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, eğitim kurumlarını olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yarın tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın eğitime engel olduğu vurgulandı. Resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan bildiri ile, bu kararın alındığı belirtildi.

Durumun ciddiyeti gereği, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kursları da dahil olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının yarın kapılarını kapatacağı ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunan personel ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Yaşanan bu gelişmeler, aileler ve öğrenciler arasında merakla takip ediliyor. Kar yağışının etkilerinin ne tür önlemler alınacağını merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Trabzon'da Hastaların Görüntülerini Gizlice Kaydeden Personel Tutuklandı
3
Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da Heyecan Verdi
4
Sinop'ta İstinad Duvarı Çöktü: Apartman ve Ev Tahliye Edildi
5
HÜDA PAR'lı Demir, Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Taleplerini Dile Getirdi
6
Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali 2023 Başladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?