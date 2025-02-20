Şırnak'ta Kar Nedeniyle Eğitim Durduruldu

Şırnak'ta Eğitime Kar Engeli

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, eğitim kurumlarını olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yarın tüm eğitim faaliyetlerine ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın eğitime engel olduğu vurgulandı. Resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan bildiri ile, bu kararın alındığı belirtildi.

Durumun ciddiyeti gereği, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kursları da dahil olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının yarın kapılarını kapatacağı ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunan personel ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Yaşanan bu gelişmeler, aileler ve öğrenciler arasında merakla takip ediliyor. Kar yağışının etkilerinin ne tür önlemler alınacağını merakla bekleniyor.