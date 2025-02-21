Şırnak'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Yolcu Minibüsü Kurtarıldı

Beytüşşebap'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan minibüs yol açma çalışmalarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:50
Şırnak'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Yolcu Minibüsü Kurtarıldı

Şırnak'ta Minibüs Mahsur Kaldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen olayda, etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yolcu minibüsü, itfaiye ve özel idare ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay Yerinde Ekipler Devrede

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Taşarası köyü Kamato mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Bu durum, o bölgede yolculuk yapan bir minibüse mahsur kalmasına neden oldu.

Yolcu minibüsündekilerin durumu kısa sürede İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler, zorlu hava şartlarına rağmen hemen harekete geçerek yol açma çalışmasına başladı.

Minibüs Yolcuları Güvenli Bölgeye Taşındı

Yapılan çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açılarak, mahsur kalan minibüs içindeki yolcuların güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması gerçekleştirildi.

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