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Şırnak'ta Kaybolan Çoban İçin Dicle Nehri'nde Arama Başlatıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:00
Şırnak'ta Kaybolan Çoban İçin Dicle Nehri'nde Arama Başlatıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, kaybolan çoban Muhsin Gök için Dicle Nehri'nde kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ulaş köyü'nden sabah saatlerinde çoban arkadaşıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkan 26 yaşındaki Gök, Güçlükonak ilçesinin Damlabaşı köyü kırsalında kayboldu.

Arkadaşından haber alamayan Gök, durumu ailesine ve jandarmaya bildirdi. Bölgedeki arama çalışmalarında Gök'ün bastonu ve kıyafetleri Dicle Nehri'nin kenarında bulundu.

Çobanın suda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine AFAD'dan destek talep edildi. Olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Dicle Nehri'nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bölgedeki arama faaliyetleri, kaybolan gencin akıbetinin bulunması adına umutla devam etmektedir.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için, AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için, AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için, AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için, AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

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