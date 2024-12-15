Şırnak'ta Kaybolan Çobanın Cesedi Bulundu

Şırnak'ta Kaybolan Çoban için Araştırma Yapıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Muhsin Gök, sabah saatlerinde çoban arkadaşıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkmıştı. Ancak, Gök kısa süre içinde kayboldu.

Arkadaşının durumu aileye ve jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, Gök'ün bastonunu ve kıyafetlerini Dicle Nehri kıyısında buldu.

AFAD ve Su Altı Ekipleri Seferber Oldu

Gök'ün suya düşmüş olabileceği ihtimaliyle AFAD'dan yardım istendi. Olay yerine intikal eden AFAD ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Dicle Nehri'nde kapsamlı arama çalışmalarına başladı.

Aramalar sonucunda, Muhsin Gök'ün cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık bir kilometre uzakta, nehirde tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şırnak'ta kaybolan çoban olayının ardından, yerel halk büyük bir üzüntü yaşıyor. Gök'ün ardından duyulan acı, bölge halkında derin izler bıraktı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çobanın cesedi bulundu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çobanın cesedi bulundu.