Şırnak'ta 'Kör Kandil' Bölgesinde Peri Bacalarını Andıran Oluşumlar Görüntülendi

Şırnak Beytüşşebap Ayrım köyü ve Bestler Dereler'de, 'Kör Kandil' bölgesinde dron görüntüleriyle peri bacalarını andıran oluşumlar ilk kez kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:20
Terörsüz Türkiye süreciyle erişime açılan alanda dron görüntüleri heyecan yarattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayrım köyünde bulunan ve halk arasında 'Kör Kandil' olarak adlandırılan bölgede, peri bacalarını andıran doğal oluşumlar ilk kez kameralara yansıdı.

Bir dönem teröristlerin yuvası olan söz konusu alan, huzur ve güvenin sağlanmasıyla temizlendi ve bölgeye girişler mümkün hale geldi. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Ayrım köyündeki Bestler Dereler ve Kör Kandil bölgesindeki dağ yamacında yer alan bu oluşumlar görenleri hayrete düşürdü.

Alan dron ile görüntülendi. Çekimlerde peri bacalarını andıran dağlık alanlar, kanyonlar, ormanlık alanlar ve bazı tarihi yapılar dikkat çekiyor.

Basın mensupları, "İlçemize bağlı Ayrım köyünde haber çalışması için gitmiştik. Burada doğal oluşumlu peri bacalarını gördüm, dev kanyon ve ormanlık alanların birleştiği muhteşem bir yerdi. Buralar turizme açılırsa bölge için çok güzel olur" dedi.

