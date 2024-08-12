Şırnak'ta Madencilik Servis Aracında Patlama: 1 Ölü, 8 Yaralı

Patlama Olayı ve Sonrasındaki Gelişmeler

Şırnak'ın Siyahkaya bölgesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklama ve Olayın Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken patladığı belirtildi. Patlama gerçekleştiği sırada 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda yaralıların olduğu bildirildi.

Yaralıların Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Yerlikaya, olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin güvenlik tedbirlerini aldığını ifade ederek, "Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmektedir" dedi.

Saldırının Nedeni Araştırılıyor

Olayın Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen bir saldırıdan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bakan, "Milli Savunma Bakanlığımız ile yaptığımız ilk incelemeler neticesinde, bu saldırının bölgedeki kömür ocağı ile ilgili bir husumetten kaynaklandığı düşünülmektedir. Olay bölgesinde güvenlik önlemleri alınmaya devam etmekte ve çok yönlü tahkikat sürmektedir" şeklinde konuştu.

Yerlikaya son olarak, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.