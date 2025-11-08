Şırnak'ta Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 19 Yaralı, 13'ü Çocuk

Şırnak’ta özel eğitim merkezine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13’ü çocuk 19 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:12
Şırnak’ta özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13’ü çocuk, 19 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri

Kaza, N.Y. yönetimindeki özel bir rehabilitasyon merkezine ait 33 AFY 551 plakalı servis minibüsünün, Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı’nda, Abdurrahman T.’nin kullandığı 61 AGZ 251 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Müdahale ve yaralıların durumu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yetkililer ve soruşturma

Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan ve il Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

