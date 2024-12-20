Şırnak'ta Minibüs ile Tır Çarpıştı: İki Sürücü Yaralı

Şırnak'ta Minibüs ile Tır Çarpıştı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kazanın meydana geldiği yer, İdil-Nusaybin kara yolu üzerindeki Alakamış köyü mevkisi oldu.

Kaza Detayları

34 PBM 10 plakalı minibüs, A.S. tarafından kullanılırken, K.T. yönetimindeki 33 APV 105 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrasında, tır devrildi ve minibüs, bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

Acil Müdahale ve Yaralıların Durumu

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine intikal etti. Araçta sıkışan tır sürücüsü K.T, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan her iki sürücü, sağlık ekipleri tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.