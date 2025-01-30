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Şırnak'ta Odun Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ağır Yaralı

Cizre'de devrilen kamyonda iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:57
Şırnak'ta Odun Yüklü Kamyon Devrildi: 2 Ağır Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: Devrilen Kamyonda İki Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı. Sürücü Mehmet Nuri Gozkıran yönetimindeki 33 ADZ 839 plakalı odun yüklü kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan konutları yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza sonucu, sürücü Mehmet Nuri Gozkıran ile kamyonda bulunan Halil Akdemir ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

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