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Şırnak'ta Okul Öncesi Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Şırnak'ta düzenlenen okul öncesi etkinlikleri, çeşitli yarışmalar ve gösterilerle büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:08
Şırnak'ta Okul Öncesi Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Şırnak'ta Okul Öncesi Etkinlikleri Coşku ile Kutlandı

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen okul öncesi etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Etkinlikte öğrenciler, eğlenceli balon dansı performansları, çuval ve yumurta taşıma yarışmaları ile jimnastik gösterileri sundu.

Ödüllerle Taçlanan Bir Gün

Yarışmalarda başarılı olan öğrenciler, çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı. Çandıroğlu, "Okul öncesi, eğitimin temel taşını oluşturan vazgeçilmez bir süreçtir. Şırnak'ta bu alandaki başarı oranımız Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır. Ülke genelinde 0-6 yaş grubunun eğitim oranı yüzde 84 iken, bizim ilimizde bu oran yüzde 93’tür. Bu, ilimizin güçlü eğitim altyapısını göstermektedir. Bu süreçte destek veren tüm kurumlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum," dedi.

Programda Kimler Yer Aldı?

Etkinliğe Şırnak Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet...

Şırnak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul öncesi etkinleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklere, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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