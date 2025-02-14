Şırnak'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Şırnak'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, B.O idaresindeki 06 ABY 005 plakalı otomobil ile N.Ş. yönetimindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonet arasında, Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.