Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgeleri İlan Edildi

Şırnak'ta Özel Güvenlik Uygulamaları Başladı

Şırnak'ta, güvenlik önlemleri kapsamında bazı alanlar geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bu karar, Valilik tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Alınan Tedbirlerin Sebebi

Valilik açıklamasında, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması hedeflenerek bu adımın atıldığı belirtildi. Ayrıca, şiddet olaylarının önlenmesi ve olumsuz durumların yaşanmaması adına bu tür güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu ifade edildi.

Geçici Güvenlik Bölgeleri

Olası güvenlik sıkıntılarına karşı alınan tedbirler kapsamında, Şırnak merkez ilçe sınırları içerisindeki Bestler-Dereler ile Güçlükonak arasındaki Gabar Dağı, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere bölgesindeki Kurt Dağı ve Beytüşşebap ile Uludere ilçe sınırları içindeki Oymakaya bölgeleri, 30 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir.

Koordinatlar ve Güvenlik Uyarısı

Söz konusu bölgelerin koordinatları, Valilik'in resmi internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır.