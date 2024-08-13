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Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta milli güvenliği sağlamak amacıyla bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:58
Şırnak'ta Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Şırnak'ta, Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Bu karar, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınmıştır.

Özel Güvenlik Bölgesi Hangi Alanları Kapsıyor?

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında alınan bu karar ile birlikte, Şırnak merkezi ilçe sınırları içindeki Bestler-Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı gibi bölgelere geçici olarak güvenlik önlemleri getirildi.

Vatandaşlara Uyarı

Valilik, söz konusu bölgelerin koordinatlarını kendi internet sitesinde yayımlamıştır. Açıkladığına göre, bu bölgelere vatandaşların girmemeleri gerektiği ve giriş yapmamalarının can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

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