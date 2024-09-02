Şırnak'ta Paramotorla Saldırı Hazırlığında Olan 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta Terörle Mücadele Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda paramotorla saldırı hazırlığı içinde bulunan 4 teröristin yakalandığını duyurdu.

Kimlik Bilgileri Açıklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı, diğerinin ise gri kategoride arandığını belirtti. Ayrıntılara göre, bu teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

Teröristlerin Kimlikleri

Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın gerçekleştirdiği parmak izi eşleşmesi ve DNA testleri neticesinde, teröristlerin İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde bulunan Veysel Sevinç (kod adı: Serhat Patnos) ve Reşit Çevik (kod adı: Hebat) olduğu belirlendi. Diğer iki teröristin kimlikleri ise Barış Kartal ve Serhat Güzel olarak kaydedildi.

Geçmişteki Saldırılar

Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen bu teröristlerin toplamda 22 saldırıya katıldıkları, bu olaylar sonucunda 13 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 39 güvenlik görevlisi ile 6 sivilin yaralandığı tespit edildi.