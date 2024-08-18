Şırnak'ta Paramotorla Sınır İhlali Yapan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta Önemli Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Düğün Dağı mevkisinde yapılan bir operasyonda 4 teröristin paramotorla sınır ihlali yaparken etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle Mücadele Kararlılığı
Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu tür sınır ihlallerinin asla affedilmeyeceğinin altını çizdi.
Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı bu başarılı operasyonların, terör tehdidinin bertaraf edilmesinde büyük önem taşıdığı belirtildi.