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Şırnak'ta Paramotorla Sınır İhlali Yapan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Uludere'de paramotorla sınır ihlali yapmaya çalışan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:27
Şırnak'ta Paramotorla Sınır İhlali Yapan Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak'ta Önemli Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Düğün Dağı mevkisinde yapılan bir operasyonda 4 teröristin paramotorla sınır ihlali yaparken etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle Mücadele Kararlılığı

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu tür sınır ihlallerinin asla affedilmeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca, güvenlik güçlerinin yaptığı bu başarılı operasyonların, terör tehdidinin bertaraf edilmesinde büyük önem taşıdığı belirtildi.

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