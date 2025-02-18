Şırnak'ta Pikap Kazası: 4 Yaralı

Cizre ilçesinde şarampole yuvarlanan pikapta 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:00
Şırnak'ta Pikap Kazası: 4 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Pikap Kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 06 DZF 302 plakalı bir pikap, eski Cizre-Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda, araçta bulunan 2'si kadın olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla olay yerinden ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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