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Şırnak'ta PKK/KCK Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:25
Şırnak'ta PKK/KCK Terör Operasyonunda 4 Tutuklama

Şırnak'ta Terör Operasyonları Devam Ediyor

Şırnak ilinin İdil, Güçlükonak ve Cizre ilçelerinde, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 4'ü mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Valilik Açıklama Yaptı

Şırnak Valiliği'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yoğun bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda, 17 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Yürütülen süreç neticesinde 4 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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