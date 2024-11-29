Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta PKK'ya Karşı Sert Müdahale

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yürütüldü.

Önceden Belirlenen Şüpheliler Gözaltına Alındı

Gerçekleştirilen operasyonda, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet eden ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkalleri, kamera kayıtları aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.