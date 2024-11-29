DOLAR
34,68 -0,21%
EURO
36,66 -0,07%
ALTIN
2.967 -1,11%
BITCOIN
3.342.794,02 -1,62%

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta düzenlenen PKK karşıtı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:59
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Şırnak'ta PKK'ya Karşı Sert Müdahale

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yürütüldü.

Önceden Belirlenen Şüpheliler Gözaltına Alındı

Gerçekleştirilen operasyonda, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet eden ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkalleri, kamera kayıtları aracılığıyla tespit edildi. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek