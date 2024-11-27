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Şırnak'ta PKK Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:37
Şırnak'ta PKK Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta Terörle Mücadele Operasyonu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen başarılı bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube ekipleri, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan kişilerin peşine düştü.

Kamera Kayıtları ile Belirlenen Şüpheliler

Gözaltına alınan şüphelilerin eşkali, kamera kayıtları aracılığıyla tespit edildi. Bu doğrultuda, yapılan eş zamanlı operasyonlar ile kent merkezi ve çevre ilçelerde hedef alınan şüphelilere ulaşılmıştır.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri halen devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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