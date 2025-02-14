Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı

Şırnak'ta PKK'ya Yönelik Terör Operasyonu

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlendi.

Gözaltındaki Şüpheliler

Ekipler, izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet eden ve terör örgütü PKK lehine slogan atan kişilerin kimliklerini belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyon, kent merkezi ve çevre ilçelerde gerçekleştirildi.

Yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik güçleri, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.