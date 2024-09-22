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Şırnak'ta Şehit Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için Şırnak'ta tören yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:27
Şırnak'ta Şehit Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şırnak'ta Anma Töreni

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen sızma girişimi sırasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay için Şırnak’ta düzenlenen tören, büyük bir hüzünle gerçekleştirildi.

Törenin Detayları

Tören, 23. Piyade Tümen Komutanlığında yapıldı. Şehidimizin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi ve katafalka konuldu. Törende, katılımcılar saygı duruşunda bulunarak şehidin öz geçmişini dinlediler. Dua ve Uğurlama

Duanın okunmasının ardından, şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Buradan Muş’a hava yoluyla uğurlandı.

Törene Katılan İsimler

Tören, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti. Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve diğer yetkililer ile askerler törende yer aldılar.

Bakanlık Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki olayla ilgili olarak, Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

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