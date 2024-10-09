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Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için bir tören gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:23
Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Şehit Asker İçin Tören Yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen bir saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) için, Şırnak'ta anma töreni düzenlendi.

Tören Detayları

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Törene katılanlar, şehidin öz geçmişini dinleyerek saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

Törenin ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na taşındı. Cenaze, hava yoluyla Elazığ'a gönderildi.

Törene Katılanlar

Törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de törende yer aldı.

Şehidin Son Yolculuğu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın yapılan saldırı sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada şehit olduğu bilgisi verildi.

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