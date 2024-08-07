Şırnak'ta Şehit Astsubay Habip Murat Alp İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Pençe-Kilit Harekatı Şehidi İçin Tören
Şırnak, Türkiye - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateşte şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için bir anma töreni düzenlendi.
Tören Detayları
Törende, 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi ve katafalka konuldu.
Etkinlik sırasında saygı duruşunda bulunuldu ve ardından şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.
Son Yolculuğa Uğurlama
Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Buradan hava yoluyla Kırşehir'e uğurlandı.
Törene Katılım
Törene Vali Cevdet Atay, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı sırasında Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'ın şehit olduğunu duyurmuştu.