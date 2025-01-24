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Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:10
Şırnak'ta Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Şehit Astsubay İçin Tören

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şırnak'ta gerçekleştirilen cenaze töreni, 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konulurken, saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

Törenin ardından dua edilmesinin akabinde, şehit Akıncı'nın cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü ve oradan da hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı düzenlenen törene; Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş ve Emine Dilce, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada, şehit olan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın tüm müdahale süreçlerinin yetersiz kaldığını belirtti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta tören yapıldı.

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