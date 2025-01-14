Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK saldırılarında hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için kütüphane açılışı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:48
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

İdil'de Anlamlı Bir Açılış Daha

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı. Tören, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle, Fatih Anaokulu'nda gerçekleştirildi.

Kütüphanenin Açılışına Yoğun İlgi

Törene katılan Vali Birol Ekici, kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek açılışta emeği geçen herkese teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan, kütüphanenin yedinci açılışlarını İdil’de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız terör örgütünün köy baskınlarında şehit ettiği bebek ve çocuklarımızın adını yaşatmak ve terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmak." dedi.

Katılımcılar ve Tören Detayları

Açılış törenine, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılışıyla birlikte, bu anlamlı projeye destek veren tüm kuruluşlar ve katılımcılar, terörün acı sonuçlarına dikkat çekmiş oldu.

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