Şırnak’ta Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı

Şırnak'ta Anma ve Eğitim İçin Önemli Bir Adım

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane, özel bir törenle açıldı.

Özellikle Eğitim İçin Geliştirilen Proje

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğiyle Silopi'deki Sait Uysal Anaokulu'nda, oyuncaklar ve materyallerle donatılan "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi" projesi hayata geçirildi.

Vali Ekici: "Gençlerimiz İçin Gereklidir"

Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmak için gençlerin iyi bir eğitim almasının önemine vurgu yaptı ve bu tür kütüphanelerin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Teşekkürler ve Genişleme Amaçları

İçişleri Bakan Müşaviri ve Dernek Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dahil, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen tüm destekçilere teşekkür etti. Atan, projenin sadece yerel değil, Türkiye genelinde yaygınlaşacağını belirtti:

"Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphaneleri Projemiz ile ilimizde özellikle köy baskınlarında kaybedilen bebeklerimizin ve çocuklarımızın isimlerini yaşatacağız. Ayrıca, çocuklarımıza kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak sosyal alanlar oluşturacağız. İlimizde 6. kütüphanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hakkari merkez ve Yüksekova ilçelerinde kütüphanelerimizin açılışını da geçen ay yaptık. Bingöl ve Sincan'da da kütüphaneler kurulması için çalışmalar devam ediyor."

Katılımcılar Kütüphaneyi Ziyaret Etti

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı ve katılımcılar, kütüphaneyi ziyaret etti. Törene, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve diğer birçok kurum ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar anısına kurulan kütüphane törenle açıldı.