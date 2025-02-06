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Şırnak'ta Şehit Binbaşı Murat Yetişen İçin Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak'ta anma töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:08
Şırnak'ta Şehit Binbaşı Murat Yetişen İçin Tören Düzenlendi

Şırnak'ta Şehit Binbaşı İçin Anma Töreni

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak'ta duygusal bir tören düzenlendi.

Tören Detayları

Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi ve katafalka konuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından yapılan duaların ardından, şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü ve hava yoluyla Aydın'a uğurlandı.

Katılım

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene; Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcısı Emine Dilce, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve diğer yetkililer katıldı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Binbaşı Yetişen'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde vatani görevini icra ederken şehit olduğu belirtilmişti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören düzenlendi.

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