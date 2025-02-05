Şırnak'ta Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna, Düzce'de Defnedildi

Düzce'de Şehit Cenazesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi, 3 Kasım 2022 tarihinde Düzce'de defnedildi.

Şehit Bazna'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Düzce'nin Çay Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada yakınları tarafından helallik alınırken, acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze, kılınacak olan tören için Cedidiye Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze namazının ardından, şehidin naaşı Düzce Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaştıklarını açıklamıştı. Şehidin naaşı, önceki gün Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından hava yoluyla Düzce'ye ulaştırıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak'ta tören yapıldı.