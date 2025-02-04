Şırnak'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için düzenlenen tören, Şırnak'ta büyük bir saygı ile gerçekleştirildi.