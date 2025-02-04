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Şırnak'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Tören Düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için düzenlenen tören, Şırnak'ta büyük bir saygı ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:46
Şırnak'ta Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Tören Düzenlendi

Şırnak’ta Şehit Asker İçin Tören

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak’ta tören düzenlendi.

Tören Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, tören 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

Dualar ve Uğurlama

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından yapılan duanın ardından, şehidin cenazesi ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Bazna'nın cenazesi hava yoluyla Düzce’ye uğurlandı.

Törene Katılım

Basına kapalı olarak düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve diğer yetkililer katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını açıklamıştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna için Şırnak'ta tören yapıldı.

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