Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı

Siber Vatan Programı 2026 Dönemiyle Şırnak'ta üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitim başvuruları başladı. Son başvuru: 15 Kasım 2025.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:02
Şırnak'ta "Siber Vatan Programı 2026 Dönemi" için başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Siber Vatan Programı 2026 Dönemi" için başvurular açıldı. Program, Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamayı, genç istihdamını artırmayı ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemeyi hedefliyor.

2019 yılından bu yana yürütülen program, 2026 döneminde 81 ilde uygulanacak. Geçtiğimiz yıl TRC3 Bölgesinde Batman’da başarıyla hayata geçirilmişti. Bu yıl programın kapsamı genişleyerek Şırnak'ta da uygulamaya konuluyor.

Eğitim İçeriği ve Seçim Süreci

Programa üniversite öğrencileri katılabilecek. İlk aşamada 30 gün sürecek çevrim içi interaktif eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda yapılacak CTF (Capture The Flag) sınavında başarılı olan 40 öğrenci, beş gün sürecek yüz yüze uygulamalı eğitime katılma hakkı kazanacak.

Yüz yüze eğitimler sırasında katılımcılara sızma testi ve web güvenliği konularında uygulamalı yetkinlikler kazandırılacak. Eğitimlerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde 26 kalkınma ajansı bölgesinde en başarılı beş öğrenci seçilerek "Siber Vatan Takımı" oluşturulacak. Bölge birincileri, Ankara'da düzenlenecek Ulusal Siber Vatan CTF Yarışması'nda Türkiye birinciliği için yarışacak.

Program sonunda başarılı olan öğrencilerin staj ve istihdam süreçleri Kalkınma Ajansları ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Başvuru

Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri, internet üzerinden başvurularını 15 Kasım 2025 tarihine kadar yapabilecek.

